Visita di Mogol a Occhiuto: «È bello avere per amico un calabrese»

l’incontro

CATANZARO Dopo aver scoperto inaugurato la scultura dedicato a Lucio Battisti a Cosenza (ne abbiamo parlato qui), Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha fatto visita in Cittadella al presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

«Mogol – ha detto il governatore – è di una creatività straordinaria. Abbiamo parlato di prevenzione primaria, di ambiente, di sviluppo, di cultura. È un pozzo di idee e dimostra che giovani si diventa».

Il celebre paroliere di Lucio Battisti, ha poi lasciato una dedica speciale: «La Calabria regione baciata dal sole e dal mare. Gente forte e generosa. È bello avere per amico un calabrese».