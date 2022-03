Scippano un telefonino e lo aggrediscono, denunciati 3 giovani nel Crotonese

Le indagini

ROCCA DI NETO Aggrediscono un 28enne dopo avergli rubato il telefonino a Rocca di Neto. Con questa accusa i carabinieri della locale stazione hanno denunciato tre persone. Si tratta di un 21enne, nonché un 16enne e un 15enne tutti residenti nella cittadina crotonese a cui i militari hanno contestato il reato “rapina impropria in concorso”.

Le indagini sono partite dai militari di quel Comando, dopo la denuncia sporta del 28enne, il quale ha riferito di essere stato avvicinato all’interno della Villa Comunale di quel borgo, la serata del 7 settembre scorso da un giovane, che rapidamente riusciva a sottrargli il telefono cellulare che aveva in mano. Subito dopo il furto il giovane si sarebbe diretto verso altri due ragazzi poco distanti che riuscivano ad occultarlo. La vittima, poco dopo, nel tentativo di farsi riconsegnare l’apparecchio sottrattogli, è stata colpita con una ginocchiata dal più grande del gruppo, che, insieme agli altri due giovani, riusciva poi ad allontanarsi immediatamente.

Le investigazioni, subito condotte mediante l’escussione a sommarie informazioni testimoniali del 28enne e di altre persone presenti all’evento, mentre, in un secondo momento, tramite lo svolgimento di attività tecniche sull’IMEI (codice identificativo del terminale mobile) del telefono cellulare, hanno permesso d’identificare i presunti autori della rapina impropria e, alla fine dello scorso mese di novembre, di rinvenire l’apparecchio sottratto nella disponibilità di un 38enne, bracciante agricolo, albanese, residente a Casabona, accertando che gli era stato venduto da un crotonese, 20enne, residente a Rocca di Neto. (redazione@corrierecal.it)