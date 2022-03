Cinghiali sulla “Due Mari”, tre auto si scontrano

La vicenda

CATANZARO È di quattro persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto in serata sulla “Due Mari” all’altezza di Germaneto. A rimanere coinvolte tre vetture, una Fiat 500, una Kia Sportage ed una Toyota CHR sulle quali viaggiavano 5 persone. L’incidente attorno alle 20,30 sulla statale 280 all’altezza dello svincolo università/policlinico, direzione Catanzaro Lido.

I feriti sono stati trasportati in urgenza dai sanitari del 118 sopraggiunti su posto all’ospedale del Capoluogo. In azione anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro della sede centrale oltre alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, a causare l’incidente potrebbero essere stati alcuni cinghiali che attraversavano la carreggiata. A causa del sinistro, sulla statale si viaggia su un’unica corsia con inevitabili disagi per la viabilità. Per ripristinare la strada è intervenuto personale dell’Anas.