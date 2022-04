L’evento inclusivo di Calcia l’autismo e Lions Club di Guardia Piemontese

l’iniziativa

CETRARO Collegato alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo del 2 aprile, il 9/10 aprile 2022 , presso il salone del Grand Hotel San Michel, sul tirreno cosentino in Cetraro (Cs), si terrà l’evento, spalmato in due giornate, denominato:

“SUONO…CANTO…RACCONTO L’AUTISMO” . L’evento, promosso dall’Associazione Calcia l’Autismo insieme ai Lions Club International di Guardia Piemontese “Città dei Valdesi”, che negli anni hanno sempre avuto una costante attenzione e sensibilità alla tematica dell’autismo, hanno avuto anche la condivisione della Confidi Calabria con il patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Cetraro, dall’Asp di Cosenza, dall’Unicef, dal Forum Terzo settore Calabria e Tirreno Cosentino, dall’Ancri, dal Rotary Club di Mendicino, dal Cip e Fisdr Calabria, dallo CSAIn Cosenza e dell’associazione culturale Xenìa. Evento, spalmato in due giorni che avrà come filo conduttore varie tematiche che abbracciano l’autismo, con singole e scorrevoli interviste a personalità che rappresentano il mondo medico-scientifico, terapeutico – riabilitativo, accademico, legale riguardo gli specifici diritti delle persone diversamente abili, sportivo-inclusivo, saranno presenti oltre a vari rappresentanti dei Lions Clubs anche rappresentanti del mondo istituzionale a vari livelli, che hanno a che fare direttamente e indirettamente con l’autismo e si tenterà di avere delle dirette

testimonianze di persone con autismo nel campo artistico musicale con la finalità di trasmettere un messaggio, ovvero, che le persone con autismo hanno delle fini e sensibili abilità e che partendo di tali abilità si può e si deve aumentare la qualità di vita della propria esistenza e, di conseguenza, delle rispettiva famiglie. Tra un’intervista e l’altra, condotta da Pasquale Nigro, nelle quali saranno intervistati personaggi in vari settori, ci sarà un grande sinergia tra la musica, nello specifico la musica classica, e l‘autismo e i racconti saranno intervallati dalla suadenti note della pianista/compositrice ligure Veronica Rudian oltre a varie sorprese che solo le persone con spettro autistico sanno

trasmettere.

All’evento sono previste importanti presenze istituzionali come il 1° Vice Governatore e presidente della Zona 19 del Distretto 108YA, rispettivamente Franco Scarpino e Luca Naccarato , la vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi, la neo presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro , il Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Vincenzo La Regina e chiuderà la due giorni il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.