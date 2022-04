Auto in fiamme nella notte a Lamezia Terme e a Chiaravalle

cronaca

CHIARAVALLE Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenute questa notte per incendio di alcune autovetture. Nella tarda serata di ieri vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale intervenivano sulla Trasversale delle Serre nel comune di Argusto per incendio che ha interessato una Peugeot 407 in transito. A bordo una coppia (marito e moglie) che accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore accostavano il veicolo bordo strada e abbandonavano lo stesso prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme. L’opera dei vigili del fuoco è valsa alla completa estinzione del rogo. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Rogo in un cortile a Lamezia

Durante la notte i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti per incendio autovettura in via D’Ippolito nel comune di Lamezia Terme. La vettura interessata una Renault Megane parcheggiata all’interno di un cortile condominiale. Le fiamme ed il calore intenso hanno danneggiato le tapparelle delle finestre di un appartamento. Non risultano danni a persone o alla struttura del fabbricato posto in prossimità dell’incendio. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.