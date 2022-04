Cassano, abbattuti altri immobili abusivi. Papasso: «Ripristinata la legalità»

Il provvedimento

CASSANO ALLO IONIO Questa mattina sono riprese le demolizioni degli stabili abusivi nel comune di Cassano e nella frazione di Doria che ospita alcune palazzine popolari. Le prime operazioni del genere erano iniziate alcune settimane fa.

Per il sindaco Gianni Papasso si tratta di una «forte azione dell’amministrazione comunale di Cassano allo Ionio per il ripristino della legalità. Questa mattina a Doria è stata demolita una casa abusiva. Un manufatto era sfuggito all’abbattimento perché occupato da alcune persone. Insieme alle forze dell’ordine, ai vigili urbani ed alla squadra della manutenzione del comune abbiamo proceduto con i lavori di demolizione. Restituiremo questo spazio che era stato occupato abusivamente alla città».

«Già nel 2013 e nel 2014, l’immobile di 48 metri quadri era stato oggetto di due ordinanze di demolizione, a cui il destinatario non ha adempiuto. Da qui l’intervento esecutivo di demolizione di quanto realizzato abusivamente – recita la comunicazione del Comune – in grave violazione delle norme edilizie urbanistiche e di tutela ambientale e paesaggistica del territorio». (lu.la.)