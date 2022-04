Federalberghi Calabria: «Siamo pronti per un’estate straordinaria»

l’evento

MILANO «Siamo pronti per una stagione estiva straordinaria», è questo il primo commento di Fabrizio D’Agostino presidente di Federalberghi Calabria. Tantissimi albergatori presenti alla BIT a Milano tutti assieme per il lancio del nuovo brand “Calabria Straordinaria” – “Calabria terra dei padri”. Vocazioni e tratti identitari di una terra antica, caparbiamente proiettata al futuro, forte delle sue solide radici. Alla Borsa Internazionale del Turismo, la principale vetrina dove incrociare domanda e offerta, in uno splendido stand, presenti oltre 50 operatori (strutture ricettive, agenzie viaggi, dms, consorzi turistici e tour operator)

«“Calabria Straordinaria” – si legge in una nota – si presenta con una formula narrativa trasversale ed avvolgente, per raccontare e veicolare una Calabria moderna, inedita, competitiva, unica e straordinaria. Un racconto sulla storia, i luoghi, le modernità, gli eventi, le lingue, le tendenze, un grand tour, per guardare e far guardare la Calabria con occhi diversi. Calabria che propone un’offerta turistica a 360 gradi, 12 mesi su 12, attraverso l’enogastronomia, i cammini, le ciclovie, il mare e la montagna, ma anche l’entroterra, la cultura, i borghi, l’archeologia e le esperienze di turismo slow».

Federalberghi Calabria è presente in fiera con il direttore Francesco Perino con i presidenti provinciali di Cosenza Giancarlo Formica e di Reggio Calabria Maurizio Baggetta. «Verrà affrontato con gli albergatori – continua la nota – il tema del “nuovo turismo”, ossia le piattaforme di business per incoming e outgoing e marketplace di incontro domanda-offerta italiane e internazionali. E’ l’appuntamento dove fare il punto sulle tendenze, anticipare i nuovi trend, approfondire i dati di settore e acquisire nuove competenze».

Questo è il commento del presidente D’Agostino: «La Calabria è pronta ad abbracciare i vari turismi, quello del mare, della cultura, delle terme, dei borghi, della montagna, dell’enogastronomia. In un momento difficilissimo per la pandemia e per la guerra i nostri operatori sono pronti ad accogliere i turisti».