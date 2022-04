A Cosenza scuole chiuse 4 giorni per la Fiera di San Giuseppe

La decisione

COSENZA Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città dal 20 al 23 aprile prossimi, in occasione della Fiera di San Giuseppe, ad eccezione dei nidi di infanzia. Con il provvedimento del sindaco è stata disposta anche la chiusura, dal 22 al 23 aprile, del Conservatorio Statale di musica “Stanislao Giacomantonio”.

L’ordinanza, è scritto in una nota, «è stata motivata con il forte incremento, nel periodo della Fiera di San Giuseppe, del traffico veicolare proveniente da tutta la provincia con il conseguente aumento dei flussi automobilistici. A motivare il provvedimento, inoltre, gli ostacoli alla circolazione dei veicoli derivanti dalla presenza di cantieri aperti e la chiusura di un’arteria viaria importante come viale Giacomo Mancini che impedisce l’ordinaria circolazione veicolare, rendendo difficoltoso il raggiungimento delle scuole cittadine».