Clemente e Pellegrino: «Le nostre idee per governare Amantea»

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de “L’altro Corriere tv” (solo nelle aree dello Jonio cosentino e del Crotonese ci troverete sul canale 75).

In vista del prossimo turno amministrativo del 12 giugno, che vedrà andare alle urne numerosi comuni anche in Calabria, la puntata odierna punterà un primo focus sull’attuale scenario politico di Amantea. Infatti, dopo quasi due anni di commissariamento per mafia, l’importante centro tirrenico del cosentino è pronto per tornare al voto.

Tra ufficiali e ufficiosi sarebbero già quattro i candidati a sindaco pronti a sfidarsi nella prossima contesa elettorale. E tra i nomi certi spiccano quelli di Silvio Clemente ed Enzo Pellegrino che saranno ospiti di Ugo Floro.

I due esponenti politici si confronteranno a turno sull’ultimo, traumatico, scioglimento per mafia del municipio amanteano, ma anche sulla crisi economica e sociale di un territorio in cerca di rilancio e di pace sociale.

I due candidati a sindaco analizzeranno l’ultimo periodo, i postumi degli ultimi 24 mesi di gestione commissariale e penseranno al futuro. A partire dai motivi per i quali hanno deciso di mettere a disposizione della comunità le loro candidature, passando per la formazione delle liste, filtrate attraverso il setaccio della «dichiarazione di intenti» o dei «criteri di selezione». Ma si discuterà anche di «unione dei comuni» e dei «moti» o della «secessione» di Campora.