“Che facciamo a Pasquetta?” Escursioni nella Sila innevata – VIDEO

festività in bianco

COSENZA Il maltempo degli ultimi giorni non ha dato scampo a quanti stavano organizzando le tipiche gite fuoriporta, accompagnati dal clima primaverile tipico del periodo. Temperature in picchiata e piogge insistenti stanno colpendo soprattutto la Calabria e la parte Nord della Sicilia. E nonostante i prossimi giorni segnano qualche tacca in più sul termostato, il clima dovrebbe continuare ad essere incerto col ritorno del maltempo previsto già a ridosso del prossimo weekend.





Il rovescio della medaglia è dato però dagli amatori dei paesaggi innevati che si sono dedicati ad escursioni a tema nella splendida cornice della Sila. La neve è caduta oltre i 1.400 metri di altezza sul livello del mare, come dimostrano ad esempio le immagini delle guide di “Cammina Sila” dal monte della Porcina, sul versante cosentino dell’altopiano.

Coldiretti ha stimato un boom di prenotazioni negli agriturismi, che proprio causa maltempo sono stati preferiti alle tradizionali gite fuoriporta, ma per gli amanti della natura, le montagne calabresi regalano, anche per questa fine di aprile, una scenografia imperdibile. (redazione@corrierecal.it)