«Pronti alla lotta contro il raddoppio del termovalorizzatore»

la protesta

CATANZARO «Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato a maggioranza la legge che prevede anche il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro senza alcun coinvolgimento dei sindaci e delle popolazioni amministrate. Ringrazio i consiglieri regionali che liberamente hanno votato contro questa legge. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze e con grande determinazione a questa scelta fatta a maggioranza contro Gioia Tauro e la Città Metropolitana. Da oggi continueremo la nostra convinta battaglia di civiltà nelle istituzioni e sul territorio, costruendo e mettendo in piedi un grande movimento di lotta e di opposizione a questa scelta scellerata non condivisa dalla stragrande maggioranza della nostra popolazione». Lo afferma in una nota il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio.