Vacantiandu, al teatro Grandinetti la comicità del Festival “Facce da Bronzi”

lo spettacolo

LAMEZIA TERME Riprende, dopo la pausa pasquale, la stagione teatrale Vacantiandu realizzata dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme. Domenica 24 aprile, alle ore 21, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme un evento speciale di quasi due ore dedicato alla comicità di “Facce da bronzi 8”, rinomato festival della comicità italiana prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” che – in questi anni – ha scoperto, valorizzato e premiato numerosi comici provenienti da diverse regioni facendo tappa nelle più importanti città italiane. Lo show, inserito nell’ambito della rassegna “Vacantiandu”, sarà presentato dal duo comico reggino I Non ti regoli (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza), con la partecipazione del noto showman e imitatore nostrano Gennaro Calabrese (Radio Kiss Kiss, Made in sud). In scena anche gli esilaranti monologhi del postino pugliese di Zelig Bruce Ketta alla prese con bizzarre disavventure per la consegna quotidiana della posta e con i numerosi disservizi del servizio postale e i racconti del comico romano Sergio Viglianese di Zelig e Colorado nei panni del simpaticissimo meccanico Gasparetto. E ancora la sana comicità calabrese del cabarettista catanzarese Piero Procopio da Italia’s Got Talent, interprete di brillanti monologhi sugli stereotipi della Calabria e dei suoi abitanti. Uno spettacolo imperdibile, capace di fotografare il mondo paradossale in cui viviamo, sdrammatizzando ed esorcizzando i problemi, per offrire al pubblico quella leggerezza e quel divertimento che solo la comicità può regalare. La Stagione, ideata da I Vacantusi con la direzione artistica di Nico Morelli e Diego Ruiz e quella amministrativa di Walter Vasta, è realizzata in collaborazione con FITA e con il sostegno della Regione Calabria. Attiva l’iniziativa “Ti invito a teatro” promossa dalla compagnia teatrale I Vacantusi e sostenuta dal presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera. L’iniziativa, a cui ha aderito anche la Caritas diocesana di Lamezia, riserva fino a cento biglietti gratuiti per ogni spettacolo ed è rivolta a giovani studenti, a persone anziane e a coloro che appartengono a fasce sociali deboli per offrire loro la possibilità di assistere agli spettacoli dal vivo.