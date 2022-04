“Sistema Cosenza”, tutti rinviati a giudizio tranne Cotticelli – NOMI

la decisione

COSENZA Tutti rinviati a giudizio tranne l’ex commissario al Piano di rientro Saverio Cotticelli. Il gup del Tribunale di Cosenza, Piero Santese, al termine di una lunga camera di consiglio si è pronunciato in merito al rinvio a giudizio degli imputati nel procedimento scaturito dall’inchiesta denominata “Sistema Cosenza”. La prima udienza del processo è stata calendarizzata per il prossimo 22 settembre.

Gli indagati

Nell’elenco degli indagati figurano: Antonio Scalzo (dirigente Asp); Fabiola Rizzuto (dirigente Asp); Aurora De Ciancio (dirigente Asp); Nicola Mastrota (dirigente Asp); Bruno Zito (dirigente Asp); Vincenzo Ferrari (dirigente Asp); Massimo Scura (già commissario Asp); Antonio Belcastro (ex dirigente regionale); Saverio Cotticelli (già commissario Asp); Carmela Cortese, Raffaele Mauro, Luigi Bruno, Francesco Giudiceandrea, Giovanni Lauricella, Remigio Magnelli e Maria Marano. Per tutti tranne Cotticelli «non sussistono presupposti per il non luogo a procedere».

L’inchiesta “Sistema Cosenza”

L’inchiesta coordinata dalla procura di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, mira a far luce sulla mancata o parziale presentazione dei bilanci 2015, 2016 e 2017 dell’Azienda sanitaria provinciale bruzia. Tra i tanti episodi riscontrati e contestati, anche la designazione a dirigente di una persona che non aveva titoli (era richiesta esperienza quinquennale) alla unità operativa dedicata all’attività protesica. (f.b.)