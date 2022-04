il fatto

REGGIO CALABRIA Un giovane, appartenente alla comunità rom cittadina, è stato ferito a Reggio Calabria con un colpo di pistola che lo ha raggiunto ad una gamba. L’episodio è accaduto nel quartiere Ciccarello. Il ferimento é avvenuto mentre il giovane si trovava in strada. La vittima è stata portata negli Ospedali riuniti. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio ha avviato indagini la Squadra mobile. Riguardo il movente, al momento, non si esclude alcuna ipotesi.