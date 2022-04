Protezione civile, eletta la Consulta regionale dei volontari

la riunione

CATANZARO La consulta regionale del volontariato di Protezione civile della Calabria ha un nuovo direttivo. Al termine delle elezioni tenute presso la cittadella di Catanzaro sono risultati eletti: Gregorio Frozzo per Catanzaro, Alfonso Viola per Cosenza, Vincenzo Anania per Crotone, Rocco Castauro per Vibo Valentia, Carmelo Benedetto per Reggio Calabria. La votazione è stata presieduta dal direttore generale della Protezione Civile, Fortunato Varone, dal presidente uscente della Consulta Valentino Pace, dal responsabile e dal referente del volontariato rispettivamente Vincenzo Forgione e Franco Pristerà.

«È importante lavorare insieme e in sinergia – ha affermato il direttore generale Varone alla platea dei votanti giunti da tutta la Calabria -. Finalmente ritorniamo con le attività in presenza dopo due anni di pandemia. In realtà noi non ci siamo mai fermati, essendo sempre impegnati e vigili sulle emergenza h24 ma c’era bisogno di riprendere anche con azioni che ci permettano di confrontarci e crescere per il bene della comunità. In questi giorni abbiamo concluso le selezioni per i formatori della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio”, incentrata sulla diffusione delle buone pratiche di protezione civile su rischio terremoto, alluvione e maremoto. Inoltre, sono in programma una serie di esercitazioni, preparatorie a quella nazionale di ottobre. I volontari sono una risorsa preziosa della Protezione Civile che ci permettono di essere presenti costantemente sul territorio e di svolgere al meglio il nostro operato a tutela della cittadinanza». Ai cinque eletti, che rappresentano le province della Calabria, si aggiungeranno i referenti regionali delle associazioni nazionali iscritte. Tutti insieme andranno a formare il direttivo della Consulta regionale che eleggerà il nuovo presidente.