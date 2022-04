Tre donne calabresi arrestate a Messina: trasportavano 3,6 chili di cocaina

il sequestro

MESSINA Tre donne calabresi sono state arrestate da carabinieri della compagnia di Messina Sud per spaccio di sostanza stupefacenti nell’ambito di un’operazione che ha portato al sequestro di 3,6 chilogrammi di cocaina. Sono tre incensurate – madre, figlia e un’amica di quest’ultima – di età compresa tra i 20 e i 50 anni.

Erano su un’auto guidata dalla 50enne che è stata controllata nella rada di San Francesco da militari dell’Arma della stazione di Gazzi e del nucleo cinofili di Nicolosi (Catania). E’ stato il labrador Ivan che fiutato la presenza di qualcosa di sospetto nel bagagliaio, dove, suddivisa in tre panetti, i carabinieri hanno trovato i 3,6 kg di cocaina. Le analisi sulla droga, che è stata sequestrata, hanno accertato la purezza della sostanza stupefacente. Le tre donne sono state arrestate in flagranza di reato e condotte nella casa circondariale di Messina Gazzi.