Parco d’Aspromonte, ecco il corto d’animazione sulla leggendaria Rocca del Drago – VIDEO

il progetto didattico

ASPROMONTE «Si chiama Nonno Pietro ed è il protagonista dell’ultimo, innovativo, progetto didattico e promozionale dell’Ente Parco Aspromonte». E’ la notizia diffusa sulla pagine Facebook del Parco Nazionale d’Aspromonte. «Ispirato alla leggendaria storia della Rocca del Drago, Ròcca tu Dràku in grecanico, l’affascinante aspetto del monolite, situato tra fra i borghi di Bova e Roghudi Vecchio, ha stimolato la realizzazione di un cortometraggio in animazione che spiega ai bambini, ma non solo a loro, la genesi dell’Aspromonte. Il documentario animato, la cui versione integrale dura 10 minuti, è nato da una idea pianificata dal Servizio promozione e fruizione dell’Ente Parco d’Aspromonte e dalla creatività di un team di professionisti reggini. “In viaggio con Nonno Pietro” sarà proiettato nelle scuole, nell’ambito di specifici progetti di educazione ambientale rivolto agli studenti, mentre una speciale versione panoramica a 360° sarà in visione permanente in una sala immersiva nella nascente sede del Geoparco a Bova».

Ecco la clip del corto