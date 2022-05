Giovane ha aggredito per anni i suoi familiari, un arresto a Crotone

maltrattamenti in famiglia

CROTONE I poliziotti dell’Upgsp hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere per un giovane crotonese accusato di maltrattamenti in famiglia, commessi negli ultimi anni nei confronti dei genitori. A seguito di un intervento degli operatori della Squadra Volante per una lite tra il giovane e il padre è emerso che si trattasse dell’ennesimo episodio in cui il figlio, tossicodipendente, aveva minacciato ed aggredito il genitore e la sorella, al fine di farsi consegnare somme di denaro che gli servivano per acquistare sostanza stupefacente. A questo punto i poliziotti attivavano immediatamente la procedura d’emergenza del “Codice Rosso” ed all’esito degli ulteriori accertamenti compiuti è emerso che da alcuni anni all’interno del nucleo familiare vi erano stati continui litigi, sfociati, in alcune occasioni, anche in vere e proprie aggressioni perpetrate dal giovane, il quale, in preda a crisi d’astinenza aveva minacciato e percosso il padre al fine di farsi consegnare denaro che gli sarebbe servito per acquistare sostanze stupefacenti.

In alcune di queste circostanze il giovane avrebbe minacciato il padre con un coltello e l’avrebbe aggredito provocandogli lesioni per le quali quest’ultimo era stato anche costretto a portarsi presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso. Atteso il quadro indiziario, la locale Procura della Repubblica ha accolto le risultanze probatorie ed ha avanzato richiesta al gip, il quale ha emesso il provvedimento restrittivo notificato all’indagato che è stato quindi condotto presso la locale Casa Circondariale.