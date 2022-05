Agguato a Corigliano Rossano, ucciso un 57enne davanti casa – VIDEO

l’omicidio

CORIGLIANO ROSSANO È stato freddato proprio davanti alla propria abitazione a Schiavonea mentre presumibilmente stava facendo ritorno. Vittima dell’agguato è il 57enne Pasquale Aquino, ucciso da quattro colpi di pistola non appena è sceso dalla propria auto, attorno alle 19.30. Secondo le prime e sommarie ricostruzioni, il killer sarebbe poi scappato a bordo di una moto.

La vittima avrebbe già precedenti alle spalle, legati in particolare allo spaccio di droga a Corigliano Rossano mentre il figlio Vincenzo nel 2021 era rimasto coinvolto nell’operazione “Portofino”. Sul posto sono giunti i carabinieri del Gruppo territoriale di Corigliano Rossano, allertati da alcuni cittadini che hanno sentito gli spari, e gli uomini dei Vigili del fuoco mentre i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costare il decesso di Aquino. Si è in attesa del magistrato di turno.