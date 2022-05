Comunali Catanzaro, scontro tra opposti. Talerico e Di Lieto a “20.20”

il talk

CATANZARO Nuovo appuntamento con “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’Altro Corriere tv”.

Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Antonello Talerico e Francesco Di Lieto, entrambi candidati a sindaco di Catanzaro.

Spumeggiante il confronto tra due candidati di estrazioni politiche opposte.

Da una parte Talerico che ha rimarcato «il mio essere il vero candidato di centrodestra in coerenza con la mia appartenenza a Forza Italia, il cui coordinatore regionale ha deciso di fare scelte diverse appoggiando la proposta di Valerio Donato, uomo palesemente di sinistra. Tuttavia l’elettorato moderato sono convinto che avrà modo di premiarci».

Dall’altra parte Francesco Di Lieto che rivendica il legame ideale con «la sinistra vera, di popolo, non quella istituzionale che governa con Lega e Forza Italia. La nostra sarà una battaglia autentica per porre finalmente al centro dell’agenda amministrativa del comune di Catanzaro il pubblico perché il capoluogo di regione in tutti questi anni è stato governato da potentati con i risultati che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi». Radicali le differenze di sensibilità tra i due esponenti politici anche sulle prospettive legate al Pnrr.

Di Lieto lo definisce «un libro dei sogni che rischia di favorire le solite logiche clientelari e di essere gestito dai soliti noti».

Per Talerico, invece, «le progettualità del piano nazionale di ripresa e resilienza saranno decisive per lo sviluppo armonioso di una città vogliosa di riprendersi il protagonismo che merita».