la misura

CATANZARO A seguito dell’allerta meteo di livello arancione, diramata dalla Protezione civile regionale, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto per domani, sabato 7 maggio, la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale. Il provvedimento, è scritto in una nota, «si rende necessario a scopo cautelativo, in considerazione delle previsioni meteo, e a tal fine si accomanda ai cittadini la dovuta attenzione negli spostamenti».