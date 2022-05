Forte vento nel Vibonese, scoperchiato il tetto di un’abitazione a Paravati

gli interventi

VIBO VALENTIA Il forte vento che ha interessato il territorio provinciale ha impegnato nella giornata del 6 maggio tutte le squadre operative del Comando di Vibo Valentia. Particolarmente interessato il territorio delle serre dove si sono registrati diversi interventi per caduta alberi, tegole e pali pericolanti.

A Paravati il tetto di una abitazione è stato scoperchiato con conseguente caduta di parte della struttura sulla strada sottostante.

Inoltre il personale è intervenuto per lo spegnimento di due incendi di macchia mediterranea, uno a Drapia ed uno a Serra San Bruno, che alimentati dal forte vento, hanno impegnato i Vigili del Fuoco per diverse ore. Al momento sono oltre venti gli interventi effettuati.