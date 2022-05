Giallo a Montalto, svanita nel nulla una donna

La vicenda

MONTALTO UFFUGO Una donna Anna Ritacca è sparita nel nulla a Montalto Uffugo, nel Cosentino. Dopo aver lasciato la sua casa in auto, una Lancia Y vecchio tipo di colore nero, non vi ha fatto più ritorno. E da ieri sera è partita la ricerca della donna. A lanciare l’allarme i familiari di Ritacca che, non avendola vista rientrare hanno chiamato le forze dell’ordine. Drammatico anche l’appello lanciato dalla sorella sui social. «Non so cosa ti abbia spinto a tanto – si legge nel profilo Facebook – e pur ritenendolo importante, non credo che possa superare l’amore per le tue figlie. Le donne apparentemente forti come te nascondono sempre delle fragilità che spesso non riusciamo a cogliere».

«Questo non fa di te una donna sola – prosegue nell’appello la sorella – anzi, siamo tutti qui, preoccupati per te , a cercare tracce di ogni tuo recente passaggio. Anna, torna. Esistono milioni di soluzioni per ogni problema, basta prenderne coscienza. Ti aspettiamo».