Tonnara di Bivona, Varì: «Ha un valore simbolico notevole, giusto valorizzarla»

La posizione

VIBO VALENTIA «Il recupero e la riqualificazione della tonnara di Vibo Marina ha un valore simbolico importante perché è il luogo che rappresenta il fermento produttivo di questo territorio». Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì ha commentato la scelta della Regione di finanziare il Museo del Mare e il Centro di tutela delle aree costiere nella storica tonnara di Bivona. «Una vocazione territoriale indirizzata alla pesca – ha aggiunto – che viene ricordata. Uomini e donne che hanno lavorato per anni sono stati gli antesignani della lavorazione del tonno che poi ha portato questa produzione a divenire un’eccellenza del nostro territorio. La Regione Calabria intende sostenere le peculiarità produttive territoriali. Per quanto riguarda l’area di Vibo sicuramente la pesca, il turismo, ma anche l’attività industriale è di fondamentale importanza». «Interveniamo in questo territorio – ha poi aggiunto – con un finanziamento di un milione di euro, ma stiamo lavorando affinché i depuratori funzionino al meglio per consentire che l’attività turistica possa essere espletata nel migliore dei modi, c’è stato un finanziamento di 600mila euro. Stiamo lavorando per sbloccare le risorse destinate alle banchine del porto». «Un lavoro importante dunque – ha concluso Varì – che da qui a poco darà risultati».