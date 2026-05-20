Contrasto alla povertà, la Regione stanzia 10 milioni per rafforzare la rete territoriale dei servizi sociali

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CATANZARO La Regione lancia il “Buono servizio per il contrasto alla povertà attraverso l’accesso ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”: la misura è finanziata con 9,5 milioni di euro nell’ambito del Pr Calabria Fse+ 2021-2027. A illustrarla l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, che ha incontrato in Cittadella i sindaci dei Comuni capofila e i responsabili degli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali sociali (Ats): L’incontro è finalizzato all’avvio coordinato ed efficace delle attività, e a favorire il pieno raccordo tra la programmazione regionale e l’azione territoriale degli Ambiti sociali.

La misura

«Oggi – ha esordito la Straface – non presentiamo soltanto una nuova misura regionale, ma una strategia complessiva per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali in Calabria. La Regione ha scelto di partire dalla continuità del sistema ordinario dei servizi sociali. Già nel mese di febbraio, infatti, la Giunta regionale ha approvato una delibera da 30 milioni di euro destinata alla presa in carico delle persone fragili, ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, alle dimissioni protette. Una scelta che punta a garantire stabilità e continuità ai servizi, in una regione dove i bisogni sociali e le fragilità sono in costante crescita. A questa programmazione si aggiunge ora una misura straordinaria: quasi 10 milioni di euro in voucher e buoni servizio, distribuiti su due annualità — 5 milioni il primo anno e 4,5 milioni il secondo — destinati a rafforzare la rete territoriale dei servizi sociali. I destinatari sono persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione ad anziani soli, minori e persone con disabilità. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi socio-assistenziali presso strutture residenziali e semiresidenziali. Non si tratta soltanto di un sostegno economico: la misura valorizza anche il sistema regionale accreditato, orientando la domanda verso servizi qualificati. Saranno infatti i cittadini a scegliere la struttura più adatta ai propri bisogni, promuovendo così qualità ed efficienza attraverso un sistema virtuoso di competizione tra le strutture accreditate». Nel dettaglio «l’attuazione – ha proseguito la Straface – avverrà attraverso accordi con gli Ambiti territoriali sociali, che pubblicheranno avvisi pubblici, predisporranno graduatorie e procederanno all’erogazione dei benefici dopo la rendicontazione. La Regione Calabria sta quindi lavorando per consolidare e integrare le nuove risorse con quelle ordinarie già stanziate attraverso il Fondo nazionale e il Fondo regionale per le politiche sociali. Per la prima volta, gli Ambiti territoriali hanno potuto avviare la programmazione già dal mese di febbraio, anziché da giugno, con un significativo anticipo operativo. Parallelamente, la Regione sta accompagnando gli enti territoriali in un percorso di supporto tecnico e amministrativo, sia nella rendicontazione sia nel miglioramento della qualità della programmazione, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza della spesa e collegare le risorse ai risultati concreti da raggiungere. La sfida – ha concluso l’assessore regionale al Welfare – è incidere realmente sulla vita delle persone più fragili e costruire un sistema sociale più efficace, stabile e vicino ai bisogni dei cittadini calabresi». (c. a.)

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