“Arancia meccanica” a Crotone, arrestati due uomini

Violenza sulle donne

CROTONE Violazione di domicilio, lesioni personali, sequestro di persona e minacce in concorso. Sono le accuse che sono state contestate a due persone di Crotone che si sono introdotte nella casa di una donna aggredendola assieme ad un altro uomo. Ad arrestate i due gli agenti della squadra volante di Crotone che sono intervenuti a casa della donna dopo la sua richiesta di aiuto.

In particolare da quanto emerso, uno degli aggressori ex della donna – dopo aver forzato una porta finestra dell’abitazione – si sarebbe introdotto all’interno e subito avrebbe iniziato a percuotere sia l’ex compagna che il suo amico lì presente, rinchiudendoli poi a chiave in una camera in attesa del fratello. Sopraggiunto il fratello dell’aguzzino, anche lui avrebbe partecipato all’aggressione minacciando e percuotendo l’altro uomo presente in casa. Solo l’intervento degli agenti, nel frattempo giunti nell’abitazione, ha fermato la furia dell’uomo. Gli agenti dopo aver identificato tutti i soggetti, hanno accompagnato la donna presso il locale pronto soccorso ove veniva sottoposta alle cure del caso riportando una prognosi di sette giorni per i colpi ricevuti.

Pertanto, atteso il chiaro quadro della situazione, i due soggetti sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica, la quale, accogliendo le risultanze probatorie, ha avanzato al gip le richieste che hanno portato ad emettere i provvedimenti restrittivi notificati ai due indagati. I due sono stati posti rispettivamente uno in regime degli arresti domiciliari e l’altro associato presso la Casa Circondariale di Catanzaro.