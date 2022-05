Milano, allarme della Dda sulla «vocazione economica» della ‘ndrangheta: «Olimpiadi e Pnrr da monitorare»

la segnalazione

MILANO «Pnrr e Olimpiadi sono situazioni che vanno monitorate. Per le Olimpiadi invernali del 2026 si è parlato di realizzare un protocollo antimafia come quello messo in campo per Expo, ma sarebbe meglio una cabina di regia che faccia capo a Roma perché gli enti coinvolti sono molteplici e non si trovano solo in Lombardia». Lo ha spiegato Alessandra Dolci, procuratore aggiunto e capo della Dda di Milano, all’Assemblea nazionale di Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere una cultura della legalità, in corso a Milano.

«Si segnalino le operazioni antimafia sospette»

Dolci ha poi parlato della ‘ndrangheta che adesso ha una «netta vocazione economica e le fonti di alimentazione delle nostre investigazioni sono le segnalazioni di operazioni sospette e non più i cosiddetti reati spia – ha spiegato -. Alcune segnalazioni sono per noi fondamentali. Io mi aspetto che i pubblici amministratori istituiscano presso i Comuni un servizio addetto all’individuazione delle comunicazioni di operazioni antimafia sospette che vanno poi ad alimentare la banca dati, o che contattino in modo tempestivo l’attività giudiziaria in caso di palesi attività sospette»