Amantea, il Convento di San Bernardino chiuderà i battenti

La decisione

AMANTEA Anche il Convento di San Bernardino da Siena ad Amantea a breve chiuderà. I francescani – che dopo due secoli erano tornati a popolare nel 1995 il complesso monastico – abbandoneranno il Convento dichiarato monumento nazionale. La decisione, al momento definitiva, paventata da alcune settimane sarebbe stata formalizzata nel corso di una riunione in cui i frati si sarebbero espressi a larga maggioranza per lasciare la struttura che risale al 1436.

A nulla sono valsi gli appelli dei fedeli che avevano promosso una grande sottoscrizione da sottoporre all’attenzione del Vescovo di Cosenza, e la disponibilità offerta da padre Francesco Celestino, ex reggente del convento ed attualmente alla guida della Basilica dei Santi Apostoli di Roma, di fare ritorno ad Amantea.

Una disponibilità che alla luce della votazione espressa dalla comunità francescana sarebbe caduta nel vuoto.

Così anche Amantea perderà un pezzo della sua storia centenaria. Sulla scia di quanto sta accadendo in altri luoghi della Calabria per via della crisi delle vocazioni. Soltanto qualche giorno addietro l’annuncio dell’abbandono del convento del Santissimo Crocifisso di Cutro da parte dei Frati Minori. Una decisione anche lì adottata dai religiosi nel corso del Capitolo della Provincia dei Santi Martiri di Calabria che si è svolto a Mesoraca. Già da tempo nel Cosentino avevano chiuso i battenti altri conventi – sempre per carenza di monaci – come Castiglione cosentino e Scigliano. Così come lo storico convento di Pietrafitta. A questa lunga scia di chiusure ora si aggiungerà, salvo qualche miracolo dell’ultimo momento, il convento monumentale di Amantea. Una struttura che negli ultimi 27 anni ha rappresentato un punto di riferimento non solo religioso per la comunità cittadina. (rds)