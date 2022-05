Nino Campo, il candidato sindaco che ha già smentito i detrattori della vigilia e che guarda alla città del disincanto – LISTE

amministrative

CATANZARO Si è definito fin da subito «un signor nessuno», per quanto nella città sia anche abbastanza conosciuto. È Nino Campo, candidato sindaco civico per il progetto “Catanzaro Oltre”. Consulente di marketing e comunicazione, 62 anni, Nino Campo una vittoria l’ha già riportata: quella di aver smentito i detrattori, che scommettevano sul fatto che alla fine non si sarebbe candidato. Invece Campo – pardon il gioco di parole – è sceso in campo con un progetto politico che finora è andato in onda soprattutto sui social, con tanto di video dal sapore anche un po’ retrò. «Basta con la logica del “cchiù pilu pe’ tutti”», è il suo claim, magari non originale ma che forse può fare presa, con incursioni a metà strada tra i proto-grillini e l’uomo qualunque di Giannini. Campo suscita curiosità ma può pescare nel disincanto che anche a Catanzaro ormai dilaga rispetto alla politica.

“Catanzaro oltre”: Biagio Milano, Antonello Iuliano, Alfredo Amato, Antonia De Francesco, Attilio Albino, Francesco Pironaci, Antonio Lucia, Michele Orlando, Antonino Maletta, Lorenzo Agosto, Saverio Paone, Rita Leone, Gianmarco Caramuta, Giovanni Miliè, AnnaMaria Groccia, Carmine Garritano, Elisa Chiera, Luigia Milano, Elisabetta Guerrisi, Giovanni Gallelli, Maria Rotundo, Margherita Maria Arcidiacono.