Dal Magna Graecia Festival all’Eurovision, Casadonte: «Altro successo per Carolina Di Domenico»

Spettacoli

CATANZARO «La conduzione di Carolina Di Domenico dietro le quinte dell’Eurovision song è stato un altro bel successo lungo il percorso di una brava professionista che, con la sua presenza, onora da tanti anni anche il palco del Magna Graecia Film Festival». A dichiararlo è Gianvito Casadonte, fondatore del MGFF che aggiunge: «Non è stata casuale la mia scelta di puntare su di lei per presentare le serate del festival cinematografico di Catanzaro».

«Con la sua esperienza in campo televisivo e radiofonico sulle reti Rai – afferma ancora Casadonte – ha ampiamente dimostrato di saper condurre e commentare, con ritmo ed eleganza, anche i più grandi eventi, come il contest musicale internazionale appena conclusosi. Sono felice ed orgoglioso dei risultati che Carolina ha raggiunto giorno dopo giorno, il Magna Graecia Film Festival la aspetta per aprire anche la prossima edizione, su cui siamo a lavoro con l’obiettivo di regalare un’altra lunga settimana di emozioni».