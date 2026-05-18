Ennesimo incidente sulla Statale 106 Jonica nel tratto cosentino, un ferito grave e traffico in tilt

all’altezza di mandatoriccio

MANDATORICCIO Il traffico sulla statale 106 “Jonica” è nuovamente regolare dopo l’incidente avvenuto all’altezza di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, nel quale sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura. Lo comunica l’Anas. Il violento scontro ha provocato diversi feriti e forti disagi alla circolazione lungo l’arteria ionica: a darne notizia è stata l’organizzazione di volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 presieduta da Leonardo Caligiuri.

Il personale Anas, il 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire l’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena sono state ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.

I feriti sono stati assistiti sul luogo dell’incidente e poi trasferiti negli ospedali della zona e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Una delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari con due ambulanze, insieme a carabinieri e vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza della strada. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni per diverse ore prima del ritorno alla normalità nel tardo pomeriggio.

Foto (fb) Basta Vittime Sulla Strada Statale 106