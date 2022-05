Sbanda con l’auto e si ribalta a Girifalco. Giovane finisce in ospedale

L’incidente

GIRIFALCO È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte a Girifalco. Secondo una prima ricostruzione, un’auto, una Citroën C3, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo attorno alle 2,30 della scorsa notte ribaltandosi lungo la strada provinciale 172 Borgia-Girifalco. Alla guida c’era un giovane residente e Borgia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il giovane all’ospedale di Catanzaro. In azione anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento volontario di Girifalco – e i carabinieri della locale stazione che hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.