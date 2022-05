Amici, trionfa il calabrese Luigi Strangis

la vittoria

È il cantante calabrese Luigi Strangis, originario di Lamezia Terme, il vincitore dell’edizione 2022 di “Amici”, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.Luigi Strangis ha avuto la meglio nella finalissima sul 22enne ballerino di danza classica Michele Esposito. Un lungo percorso quello del giovane cantante lametino prima fra i banchi della scuola di Amici, poi durante le sfide del serale nella squadra capitanata dalla coppia Celentano-Zerbi che lo hanno condotto fino alla finale. Qui ha avuto poi la meglio al televoto sui cantanti Albe, Sissi e infine Alex, dove ha messo in mostra il suo ormai noto stile rock, tra nuovi singoli e cover di successo, accompagnato dalla sua fedelissima chitarra elettrica. Durante la finalissima Luigi Strangis si esibito con la canzone “Start me up” dei Rolling Stones, “Cobra” di Rettore, il nuovo singolo “Tondo”, “Who do you think you are” delle Spice Girls, “Baby Did A Bad Bad Thing” di Chris Isaak e l’inedito “Partirò da zero”.

Un successo quello del giovane Luigi Strangis che è sempre stato accompagnato dall’amore e la passione del pubblico, un vero beniamino grazie non solo al suo stile musicale un po’ rock, un po’ funk e un po’ blues, ma anche per la sua attitudine. E poi immancabile, ovviamente, la passione del popolo calabrese e soprattutto lametino. Proprio a Lamezia Terme, in occasione della finale, era stata organizzata una grande serata in piazza con maxischermo.Un amore e una passione ripagata con una vittoria trionfale.