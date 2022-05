Le idee per Soverato: a “20.20” il confronto tra Ranieri e Vacca

Il talk

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, l’approfondimento in on onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’Altro Corriere tv”.

Ospiti di Ugo Floro, Azzurra Ranieri e Daniele Vacca, candidati alla carica di sindaco del comune di Soverato. Assente, per una indisponibilità sopraggiunta, il terzo candidato, Stefano Frangipane.

Confronto pacato tra i due esponenti politici, i quali tuttavia non si risparmiano frecciatine polemiche come quelle che riguardano i rispettivi cartelli elettorali.

Se la Ranieri rivendica la natura di centrodestra della lista che la sostiene, Vacca invece riafferma la volontà politica di proporre agli elettori soveratesi una compagine espressione del blocco civico che amministra sin dal 2015 la perla dello Jonio.

Ricordiamo, infatti, che Soverato tornerà anticipatamente al voto il prossimo 12 giugno in quanto Ernesto Alecci, alla guida dell’amministrazione fino allo scorso ottobre, è stato eletto in quota Pd in consiglio regionale, lasciando il timone proprio a Daniele Vacca, attuale sindaco facente funzioni.

Consapevole del carattere arduo della sfida, Azzurra Ranieri, da poco investita anche del ruolo di commissario cittadino dell’Udc, si dice convinta del sostegno del centrodestra, per quanto la stessa alleanza abbia fatto registrare prima della presentazione delle liste più di una spaccatura.

Colpa di un eccesso di individualismo e di frammentazioni che l’imprenditrice è comunque convinta di poter trasformare in convergenza sulla sua persona e sulla lista “Maestrale”.

Vacca proseguirà invece sulla strada che il movimento “Cambiamenti”, di cui è stato cofondatore insieme allo stesso Alecci, ha tracciato in quasi otto anni di governo cittadino.

Il facente funzioni soveratese è convinto che il lavoro compiuto nei due ultimi lustri costituiscano un buon viatico per fare bene anche questa volta.