Usa: «Non tollereremo aggressioni prima di nuove adesioni Nato»

diario di guerra

«Gli Usa, come gli alleati, sono pronti a lanciare un messaggio chiaro: non tollereremo nessuna aggressione a Svezia e Finlandia durante il processo di adesione alla Nato». Ad affermarlo è il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Per quanto riguarda l’opposizione della Turchia, Sullivan ha spiegato: «Siamo fiduciosi che le preoccupazioni della Turchia sull’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato possano essere affrontate e superate, ne stiamo parlando in questi giorni con le nostre controparti».