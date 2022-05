Riapertura via Roma, Ciglio sentito all’Usr. Entro venti giorni la decisione

il caso

COSENZA È durato circa venti minuti – questa mattina – l’incontro tra il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di via Roma a Cosenza, Massimo Ciglio (accompagnato dal proprio legale di fiducia) e i componenti della Commissione disciplinare dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) a Catanzaro. La vicenda riguarda la riapertura al traffico (poi avvenuta) del tratto di strada antistante l’edificio scolastico. La manifestazione del dissenso di Ciglio e di alcuni studenti e genitori sfociò in un ricorso presentato al Tar, respinto dal Tribunale Amministrativo regionale (ne abbiamo parlato qui) .

Il ricorso alle vie legali era stato preceduto dalla richiesta inoltrata dal sindaco di Cosenza Franz Caruso all’Usr con la quale si chiedeva la rimozione di Ciglio. A scatenare la veemente risposta del primo cittadino bruzio, la manifestazione dinanzi l’Istituto scolastico organizzata da Ciglio e condita da frasi e disegni di alcuni bambini bollati come inappropriati. Dopo aver ascoltato le parole del dirigente scolastico, la commissione disciplinare dell’Usr si è riservata una decisione entro venti giorni.

Il sostegno del web

Questa mattina, su molte bacheche di Facebook è stato lanciato e condiviso da alcuni utenti l’hashtag #ConMassimoCiglio. Un claim a sostegno del preside oggi protagonista dell’incontro avvenuto a Catanzaro. (f. b.)