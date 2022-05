Pienone al Wine district a Cosenza per le 40 migliori cantine calabresi

l’appuntamento internazionale

COSENZA Notevole successo di pubblico nella prima giornata del Cosenza wine district, festival di vini che presenta tutte le sfaccettature enologiche del territorio calabrese. L’evento, promosso dalla regione Calabria con il patrocinio del Comune di Cosenza, ha registrato l’interesse di addetti ai lavori, cultori ed appassionati che da tutta la regione si sono ritrovati nello scenario di Villa vecchia del capoluogo bruzio. Si tratta di uno degli eventi collaterali al Concours mondial de Bruxelles, la manifestazione enologica internazionale che si sta svolgendo in questi giorni a Rende e che rappresenta una buona occasione di visibilità per tutto il territorio. Sono oltre 40 le migliori cantine calabresi in degustazione, in un percorso di valorizzazione della cultura enologica locale. Oggi, domenica, si replica dalle 12 alle 19 con live, dj set ed esposizioni artistiche. L’evento è patrocinato e sostenuto dall’assessorato regionale all’agricoltura retto da Gianluca Gallo.