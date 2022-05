Giallo nel Milanese, anziana uccisa e fatta a pezzi

L’inchiesta

MELZO Il cadavere fatto a pezzi di una donna di 84 anni è stato trovato nella vasca da bagno a Melzo, nel Milanese. Si tratta Lucia Cipriano, il suo corpo è stato rinvenuto da una delle figlie nella sua abitazione in via Boves in avanzato stato di decomposizione.

La figlia che vive lontana, non sentendo la madre da giorni si è recata a casa della donna ed ha fatto la macabra scoperta. Subito dopo ha chiamato il 118 e i carabinieri.

Sono proprio questi ultimi che stanno effettuando accertamenti nell’appartamento.

Sulla vicenda ha aperto un’inchiesta per omicidio la Procura della Repubblica di Milano e l’inchiesta è coordinata dal pm Elisa Calanducci.

Il magistrato, secondo quanto riporta il Corriere.it, starebbe sentendo le figlie della vittima che non vivono con lei.

Le indagini sono state delegate ai carabinieri del nucleo investigativo del comando di Moscova.