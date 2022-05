Radiofrequenza per le metastasi ossee. In Calabria, la Terapia del Dolore è un’eccellenza

la tecnica

COSENZA Si svolgerà a Rende un seminario scientifico sul tema delle metastasi ossee e le nuove prospettive terapeutiche nella cura dei tumori alla prostata. L’incontro formativo affronterà le problematiche connesse all’impiego delle terapie attualmente a disposizione nel trattamento delle patologie neoplastiche e le nuove frontiere offerte dalle molecole ormonali e dal frazionamento radioterapico. Il seminario è anche l’occasione per fare il punto sulla tecnica di radiofrequenza applicata alle metastasi ossee. Una terapia a scopo antalgico che si eroga in pochissimi centri del Meridione: in Calabria solo all’Uoc di Terapia del Dolore diretta dal dottore Francesco Amato. «La radiofrequenza – ha spiegato Amato – non agisce sulla lesione ma ci consente di ottenere ottimi risultati nella riduzione del dolore. E’ una tecnica minichirurgica e mininvasiva che si rivolge a pazienti oncologici pluritrattati. I benefici sono apprezzabili già nelle 48 ore successive e consente di ridurre l’assunzione di famaci oppiacei, con un notevole miglioramento della qualità di vita di pazienti fragili e compromessi». Il seminario si articolerà in due sessioni di approfondimento e nove relazioni in cui oncologi, ematologi, radiologi, algologi e specialisti di medicina nucleare faranno il punto sulle nuove frontiere della diagnosi e della cura dei tumori prostatici e sulle opportunità delle varie opzioni terapeutiche.