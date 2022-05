Rende, in manette un pusher

I controlli

RENDE I carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nei suoi confronti, rinvenendo e sequestrando, all’interno di un armadio della camera da letto, 5 involucri, contenenti hashish per un peso complessivo di un 1 kg. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.