Ucraina, la Chiesa ortodossa annuncia rottura con Mosca

Il diario della guerra

KIEV La Chiesa ortodossa ucraina, finora legata a Mosca, ha annunciato la rottura dei suoi legami con la Russia per via dell’invasione del Paese e ha dichiarato la «piena indipendenza dalle autorità religiose russe». «Non siamo d’accordo con la posizione del patriarca di Mosca Kirill sulla guerra», si legge nella nota che ha annunciato la storica decisione. La rottura arriva a conclusione di un concilio dedicato all’«aggressione della Russia all’Ucraina, in cui è stata dichiarata la piena indipendenza e autonomia della Chiesa ortodossa ucraina».