serie c

PADOVA Allo stadio “Euganeo” finisce 2-1 la semifinale di ritorno tra Padova e Catanzaro e i biancorossi accedono alla finale play-off per la promozione in serie B. I calabresi si portano in vantaggio nel primo tempo con Sounas, ma nella ripresa i padroni di casa trovano la rete del pareggio con Curcio al 76′. La gara sembra chiusa ma in pieno recupero, al 97′, Chirico inchioda il risultato sul definitivo 2-1. Il Padova se la vedrà in finale il Palermo.