Jova rilancia la Calabria: «È il cuore del Mediterraneo. Un posto bellissimo»

La promozione

ROMA «Ho scelto la Calabria perché è il cuore del Mediterraneo. Avrei voluto girare il mio video al Sud. Il centro del Mediterraneo, in un luogo emblematico di questo bacino bellissimo ma anche controverso. Mi è stata posta la possibilità di girarlo in Calabria, con la film commission che ci ha dato una mano logistica per girarlo e quindi siamo andati giù e siamo stati benissimo». Jovanotti, ospite di Manuella Moreno a Tg2 Post ha commentato il nuovo video “Alla Salute” girato in Calabria, tra Scilla e Gerace, e diffuso proprio giovedì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica.

Il video di Jovanotti “Alla salute” girato in Calabria

«Io mi sono divertito come un pazzo – ha detto ancora -. Non mi è sembrato neppure di girare un video, mi sembrava di partecipare ad una festa di piazza». Un Jovanotti entusiasta dell’esperienza in Calabria, dunque. «La gente fantastica, tutta la notte fuori dall’albergo a suonare con questa voglia di stare per strada». La scelta di uscire con il video il 2 giugno per Jovanotti è stata non casuale: «è un giorno importante per tutti noi. Per il nostro Paese, la nostra Repubblica, la nostra libertà. Ed è anche un augurio per quello che abbiamo passato in questi tre anni che sono passati». Mi andava – ha rivelato – di cantare questa formula semplice “Alla salute” che ripetiamo quando siamo attorno ad un tavolo, con gli amici. Mi vengono in mente i brindisi della Traviata, ma non ci sono molte canzoni che celebrano il brindisi per questo volevo farne una».

Paola Cortellesi e Carlo Cracco nella Sila



Una Calabria dunque al centro della ribalta nazionale anche grazie alla presenza di Paola Cortellesi e Carlo Cracco nella Sila.

La bravissima attrice e lo chef pluristellato, in Calabria per le riprese di “Amazon Dinner Club”, si sono concessi qualche momento di trekking guidati dai consigli di Antonello Martino, guida escursionista e presidente di “Cammina Sila”.

«In particolare – si legge in un post di “Calabria meravigliosa” – Cracco ha voluto conoscere da vicino “U Sacchiattu”, un salame prelibato prodotto a Longobucco che si ottiene dalla carne della zampa anteriore del maiale. Parte della puntata è stata girata nella piazza principale del paese silano. A presto sugli schermi di Amazon Prime!».