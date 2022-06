Amantea, volontari all’opera per ripulire una contrada

L’iniziativa

AMANTEA Volontari all’opera ad Amantea per ripulire una contrada cittadina. In particolare tra corbezzoli, cisti e ginestre in fiore e con il volteggiare di poiane e gheppi e sul mare il maestoso paesaggio dell’area Marina Protetta di Isca, gli scogli di Omero, un gruppo di volontari costituito da 7 persone, dalla prima mattina di domenica 5 giugno, hanno provveduto allo sfalcio delle erbe ed alla pulizia dei canali di raccolta delle acque meteoriche, lungo una parte consistente della strada pubblica della località Camoli di Amantea. Un duro lavoro che ha permesso di migliorare la viabilità, la sicurezza della circolazione, il recupero delle acque meteoriche. Un’attività di volontariato del “fare” , dell’agire. Un’attività di volontariato oramai indispensabile per supplire alle carente degli Enti, oramai non più in grado di fare fronte a servizi, anche primari, per l’assenza di risorse economiche, personale e mezzi.

Tuttavia l’impegno dei pochi volontari, non potrà protrarsi negli anni, per cui in futuro sarà indispensabile il coinvolgimento di altri volontari, in tanti non possono ancora rimanere a guardare, nonché un fattivo intervento dell’Ente Locale.

Un ultima considerazione. Durante il lavoro i volontari hanno provveduto alla raccolta di una quantità considerevole di rifiuti abbandonati. Fa piacere che escursionisti, turisti e persone qualunque, si recano sulla collina di Camoli per ammirare il suggestivo paesaggio, per fare splendide foto degli scogli di Isca con sullo sfondo l’arcipelago delle Eolie o semplicemente per mangiare una pizzetta o altro, tuttavia si chiede di non abbandonate rifiuti. Cerchiamo di salvaguardare quello che la natura ci ha dato per le generazioni future.