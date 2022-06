Crolla tettoia ad Amantea, decine di auto danneggiate

la vicenda

AMANTEA Ci sarebbe una manovra errata di un conducente alla base del crollo di una tettoia di un parcheggio che ha coinvolto diverse auto in un resort di Amantea. Almeno stando alle testimonianze raccolte dai titolari della struttura ricettiva che si trova nella frazione Marinella della cittadina del Tirreno cosentino.

L’incidente è avvenuto nel corso di un matrimonio e per fortuna non ha registrato feriti.

Ma il crollo della struttura ha seriamente danneggiato le vetture che lì sostavano. Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto, l’auto nel corso della manovra avrebbe centrato uno dei pilastri che sorreggeva la tettoia demolendolo e causando una sorta di “effetto domino” sugli altri pali posti alla base della struttura. In pochi minuti così la copertura sarebbe collassata devastando tutte le vetture che erano lì parcheggiate.

I proprietari dei mezzi – gran parte ospiti della cerimonia nuziale – scoperto quanto avvenuto, hanno sollevato rimostranze e chiesto il risarcimento dei danni subiti che saranno, da quanto appreso, interamente coperti dalla proprietà del noto resort amanteano.