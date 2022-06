Chiusa la pista ciclabile Morano-Campotenese

il caso

MORANO Sottoposto oggi a sequestro penale il segmento Morano Campotenese della pista ciclabile, inaugurata il 24 maggio scorso e realizzata dal Parco Nazionale del Pollino sul tracciato dell’ex strada ferrata. Ne dà notizia una nota del Comune di Morano. Il sindaco, Nicolò De Bartolo, è stato nominato custode giudiziario della struttura per la tutela dell’incolumità pubblica. In serata sono stati apposti i sigilli e precluso ufficialmente l’accesso. De Bartolo, sul posto in queste ore, insieme agli organi competenti, diffida la cittadinanza e tutti i fruitori abituali e occasionali a non oltrepassare i varchi chiusi. Vige pertanto il più assoluto divieto di violare i sigilli o di impegnare con qualsiasi mezzo e per qualsivoglia ragione la pista. Eventuali trasgressioni saranno sanzionate con denuncia penale.