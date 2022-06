Incidente stradale nel Cosentino, muore un centauro di 48 anni

Il fatto

COSENZA Un uomo di 48 anni originario di Acri è morto oggi pomeriggio a seguito di un incidente stradale verificatosi nel Cosentino. La vittima, P. B. era a bordo di uno scooter Honda quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una vettura, una Punto. L’incidente stradale è avvenuto in contrada Petrarca, sulla strada provinciale 234, nel territorio del Comune di Rose. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. (f. b.)