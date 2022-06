Covid, nelle ultime 24 ore due vittime e 460 nuovi casi: lieve aumento del tasso di positività (14,55%)

il bollettino in Calabria

Sono 460 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 14,55% (ieri era al 13,25%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 2 decessi e 1.048 guariti. In Calabria sono ad oggi 31.904 i positivi. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-1) e in terapia intensiva (-1).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3492 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3453 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58372 (58054 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23285 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23234 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80902 (79791 guariti, 1111 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 887 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 871 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40502 (40270 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2613 (45 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2567 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 142461 (141677 guariti, 784 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 955 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 949 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38993 (38820 guariti, 173 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”. L’ASsp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio”.