Movimento Cinque Stelle, Misiti confermato coordinatore regionale

La nomina

ROMA «Oggi nominiamo i coordinatori regionali e all’inizio della settimana prossima quelli provinciali». Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle a Roma. Ecco i primi responsabili già individuati: Per il Piemonte, Sean Sacco, in Valle d’Aosta, Patrizia Pradelli, in Lombardia, Dario Violi, in Trentino Alto Adige Alex Marini per Trento e Diego Nicolini per Bolzano. Poi in Veneto, Simone Contro, in Friuli Venezia Giulia, Luca Sut, in Liguria, Roberto Traversi, in Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi (Emilia) e Marco Croatti (Romagna). In Toscana va Irene Galletti, nelle Marche Giorgio Fede, in Umbria Thomas De Luca, nel Lazio Valentina Corrado, in Molise Antonio Federico, in Abruzzo Gianluca Castaldi, in Campania Salvatore Micillo, in Basilicata, Arnaldo Lomuti, in Calabria, Massimo Misiti, in Puglia Leonardo Donno, in Sicilia Nuccio Di Paola, in Sardegna, Ettore Licheri.