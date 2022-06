L’Orchestra sinfonica della Rai al Politeama di Catanzaro

Appuntamenti

CATANZARO «Uno straordinario evento fuori stagione – informa una nota – approda al Teatro Politeama di Catanzaro». «Mercoledì 22 giugno, alle ore 21 – prosegue il comunicato –, salirà sul palco l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, guidata da un direttore d’eccezione come John Axelrod, per offrire al pubblico un concerto speciale promosso con il sostegno del ministero della Cultura, Direzione generale Spettacolo». «In occasione della serata – rende noto il comunicato –, sarà proposta una scaletta ispirata alla grande tradizione sinfonica e operistica, per quella che si preannuncia come una imperdibile festa della musica. La Fondazione Politeama, per favorire la più ampia partecipazione, comunica che l’ingresso all’evento sarà gratuito per gli abbonati della stagione, mentre sono disponibili per tutti gli altri biglietti a prezzi popolari: dieci euro per la platea e otto euro per tutti gli ordini di palco. Per informazioni e prevendite è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net oppure contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818».

L’Orchestra sinfonica nazionale della Rai

L’Orchestra sinfonica nazionale della Rai è nata nel 1994. I primi concerti furono diretti da Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli. Fabio Luisi è direttore emerito dell’Osn Rai e Robert Trevino ricopre la carica di Direttore ospite principale.

James Conlon è stato il direttore principale dall’ottobre 2016 al luglio 2020. Lo slovacco Juraj Valčuha ha ricoperto la medesima carica dal novembre 2009 al settembre 2016. Jeffrey Tate è stato Primo direttore ospite dal 1998 al 2002 e direttore onorario fino al luglio 2011. Dal 2001 al 2007 Rafael Frühbeck de Burgos è stato direttore principale. Nel triennio 2003-2006 Gianandrea Noseda è stato primo direttore ospite. Dal 1996 al 2001 Eliahu Inbal è stato direttore onorario dell’Orchestra. Altre presenze significative sul podio sono state Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Mstislav Rostropovič, Myung-Whun Chung, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yuri Ahronovitch, Valery Gergiev, Marek Janowski, Semyon Bychkov, Kirill Petrenko, Vladimir Jurowski, Riccardo Chailly, Gerd Albrecht, Hartmud Hänchen, Mikko Franck, Christoph Eschenbach, Daniele Gatti e Daniel Harding.

Numerosi e prestigiosi gli impegni all’estero: oltre alle tournée internazionali (Giappone, Germania, Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Canarie, Sud America, Svizzera, Austria, Grecia) e l’invito nel 2006 al Festival di Salisburgo e alla Philharmonie di Berlino; negli ultimi anni l’Osn Rai ha suonato negli Emirati Arabi Uniti nell’ambito di Abu Dhabi Classics nel 2011 e in tournée in Germania, Austria e Slovacchia, debuttando al Musikverein di Vienna; ha debuttato in concerto al Festival RadiRO di Bucarest nel 2012 e nel 2013 al Festival Enescu. L’Orchestra è stata in tournée in Germania e in Svizzera nel novembre 2014, in Russia nell’ottobre 2015 e nel Sud Italia (Catania, Reggio Calabria e Taranto) nell’aprile 2016. Ha eseguito la Nona Sinfonia di Beethoven alla Royal Opera House di Muscat (Oman) nel dicembre 2016, nel 2017 ha suonato alla Konzerthaus di Vienna e nel 2019 al Festival Dvořák a Praga. Infine, a ottobre 2021, ha tenuto una prestigiosa tournée in Germania con i debutti all’Alte Oper di Francoforte, alla Kölner Philharmonie e all’Elbphilharmonie di Amburgo. Dal 2017 è l’orchestra principale del Rossini Opera Festival di Pesaro.

John Axelrod dal 1996 ha diretto più di 175 orchestre, 35 opere e 60 prime mondiali, stabilendosi fra i direttori più importanti di oggi e richiesto da orchestre e teatri d’opera in tutto il mondo. Il suo repertorio straordinariamente vario, la sua programmazione innovativa, le sue interpretazioni approfondite e il suo carismatico stile di esecuzione sono stati lodati e riconosciuti sia dal pubblico che dalla critica.

Nel 2020, il Maestro Axelrod ha ricevuto lo Special Achievement Award dall’International Classical Music Awards per i suoi eccezionali contributi e interpretazioni. Nel 2019, Axelrod è diventato il direttore ospite principale della City of Kyoto Symphony Orchestra. Nel 2014, Axelrod è stato il direttore artistico e musicale della Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Altre posizioni ricoperte nel tempo sono quelle di Direttore Ospite Principale dell’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe” Verdi (LaVerdi), Direttore Musicale della NHK Jazz al Metropolitan Theater, Direttore Musicale dell’Orchestre National des Pays de la Loire, Direttore Musicale e Direttore Principale dell’Orchestra e Teatro Sinfonico di Lucerna, Direttore Musicale di “Hollywood a Vienna” con l’ORF Vienna Radio Orchestra, e come Primo Direttore della Sinfonietta Cracovia.

IL PROGRAMMA

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Sinfonia n. 4 in la maggiore Italiana, op. 90 (MWV N 16) (1833)

Vincenzo Bellini

Sinfonia da Norma

Giuseppe Verdi

L’Inverno. L’Estate, da I vespri siciliani

Giacomo Puccini

Intermezzo da Manon Lescaut

Gioachino Rossini

Ouverture da Guglielmo Tell